Mo: arrestati 5 uomini legati a Isis che pianificavano attentato a Tel Aviv

Tel Aviv, 10 ott. La polizia israeliana e lo Shin Bet hanno reso noto di aver sventato un piano di cinque cittadini arabo-israeliani legati all’Isis per compiere un attentato con autobomba al centro commerciale Azrieli di Tel Aviv. Hanno inoltre riferito che il piano è stato scoperto con l’aiuto di “operazioni di intelligence precise ed efficaci” ed è stato bloccato prima che fosse messo in atto.

I cinque sono stati arrestati dopo un’indagine durata un mese, dalla quale sarebbe emerso il gruppo ha studiato gli attacchi terroristici in Siria e discusso la quantità di esplosivi necessari per abbattere le iconiche torri Azrieli di Tel Aviv. Sarebbero stati inoltre in contatto con agenti stranieri dell’Isis e avrebbero pianificato di recarsi all’estero per incontrarsi con esponenti dello Stato Islamico.

