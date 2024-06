Mo: arrestato a Londra uomo per sostegno online ad Hamas

agenzia

Londra, 14 giu. Un londinese è stato arrestato mercoledì per aver mostrato sostegno ad Hamas. Lo ha riferito la polizia della capitale inglese in un comunicato. Gli agenti del Met erano stati allertati il giorno prima per il fatto che l’uomo di 43 anni aveva espresso sostegno all’organizzazione terroristica. L’imputato – racconta il Jerusalem Post – è stato successivamente rilasciato su cauzione fino e verrà sottoposto a processo a settembre per aver violato la legge del 2000 sul terrorismo.