Mo: attivisti israeliani bloccano aiuti diretti a Gaza

Tel Aviv, 13 mag. Il gruppo israeliano di attivisti Tzav 9, che cerca di porre fine ai trasferimenti di forniture umanitarie a Gaza finché gli israeliani sono tenuti in ostaggio, rivendica di aver bloccato una spedizione mentre attraversava il checkpoint di Turkumiya, tra la Cisgiordania meridionale e Israele. Lo rende noto l’organizzazione di assistenza legale di destra Honenu, aggiungendo che quattro attivisti, tra cui almeno un minore, sono stati arrestati.