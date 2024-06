Mo: Avs, 150mila firme per cessate fuoco, domani conferenza stampa Bonelli-Fratoianni

agenzia

Roma, 4 giu. Centocinquantamila, sono le firme finora raccolte online da Alleanza Verdi Sinistra per fermare il massacro del popolo palestinese a Gaza, affinché Netanyahu venga processato per crimini di guerra per l’ inaccettabile vendetta verso i civili per la strage del 7 ottobre , per il cessate il fuoco immediato. Domani, mercoledi 5 giugno alle ore 12, in piazza Montecitorio Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni terranno una conferenza stampa nel giorno della consegna delle firme al governo italiano. Si legge in una nota di Avs.

