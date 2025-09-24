agenzia
Mo: Avs a question time, ‘governo Meloni sostiene sanzioni Ue a Israele?’
Roma, 24 set. “Vogliamo sapere dal governo italiano se intende sostenere la proposta della Commissione Ue di sospendere parzialmente la partecipazione di Israele al programma Horizon Europe. Infatti dopo mesi di immobilismo, la Commissione europea il 17 settembre scorso ha mosso un colpo presentando un pacchetto di tiepide misure per sanzionare il governo israeliano alla luce “dell’inaccettabile situazione umanitaria a Gaza”. È quanto chiederà il gruppo di Avs, prima firmataria Elisabetta Piccolotti, nel Question Time di oggi pomeriggio alla ministra dell’Università nell’Aula di Montecitorio.
