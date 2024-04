agenzia

Tel Aviv, 17 apr. Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock è arrivato in Israele. Assieme al ministro degli Esteri britannico, la Baerbock ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog, che li ha ringraziati per il loro sostegno in un post su X.

