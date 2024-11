Mo: Baldino (M5S), ‘da governo vergognoso doppiopesismo su Netanyahu’

agenzia

Roma, 22 nov. “Il conflitto Israele palestinese non nasce il 7 ottobre ma è frutto di un secolo di violenza, di occupazione, di diritti negati, di Stati non riconosciuti. Il 7 ottobre è nei nostri occhi e l’abbiamo condannato ma questo non vuol dire legittimare e giustificare il genocidio che Netanyahu ha già compiuto nei confronti dei palestinesi”. Così Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S alla Camera a L’Aria che tira su La7.