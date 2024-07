Mo: Barghouti, ‘governo fascista di Netanyahu vuole una guerra regionale’

agenzia

Ramallah, 31, lug. “Quello che avete in Israele è un governo fascista in ogni senso della parola… e Israele sta ora cercando di spingere l’intera regione in uno scontro globale. Ciò che ha fatto Netanyahu è una chiara indicazione che vuole una guerra regionale e vuole trascinare gli Stati Uniti in uno scontro con l’Iran, non solo con i palestinesi”. Lo ha detto da Ramallah, in Cisgiordania, il segretario generale di Iniziativa nazionale palestinese Mustafa Barghouti, spiegando che l’assassinio di Haniyeh segna un “grave sviluppo” che potrebbe innescare una guerra regionale.