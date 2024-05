MO: batteria di tweet M5S per riconoscimento Palestina

agenzia

Roma, 28 mag. Decine di tweet di esponenti M5S con l’hashtagh #stopbombinggaza per chiedere il cessate il fuoco in Palestina, per ottenere il riconoscimento dello Stato palestinese e per far rispettare il divieto Onu di vendere armi a Israele. Tra gli esponenti di primo piano che ‘cinguettano’ su X sul tema, il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri, la vicecapogruppo Vittoria Baldino e la vicepresidente Chiara Appendino. Fonti del Movimento fanno sapere che “l’iniziativa fa parte della pressione che si intende esercitare per accompagnare il voto sulla mozione, presentata alla Camera dallo stesso Movimento, per riconoscere lo Stato palestinese”.

