Mo: Ben-Gvir, ‘Cig organizzazione antisemita e politica’

agenzia

L’Aia, 19 lug. “La decisione dell’Aia dimostra per l’ennesima volta che questa è un’organizzazione nettamente antisemita e politica. Non accetteremo prediche morali da parte loro, è giunto il momento per la governance e la sovranità”. Lo ha dichiarato il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir commentando la sentenza della Corte di giustizia dell’Aia secondo cui Israele, con le sue politiche di insediamento nei territori, viola il diritto internazionale.