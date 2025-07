Mo: Ben Gvir, ‘ostaggi devono essere rilasciati con la forza, Israele sta annaspando’

agenzia

Tel Aviv, 30 giu. Israele non deve accettare che Hamas mantenga il controllo di Gaza in cambio dell’estensione degli Accordi di Abramo. Gli ostaggi devono essere rilasciati con l’uso della forza. Lo ha dichiarato il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben Gvir in un messaggio al primo ministro Benjamin Netanyahu. “Voglio parlare di ciò che sta accadendo a Gaza, dei negoziati attualmente in corso e presentare la mia posizione”, ha detto Ben Gvir in una conferenza stampa.

“Mi oppongo fermamente a un altro accordo parziale – ha aggiunto – che garantirebbe ad Hamas un cessate il fuoco, che gli darebbe rifornimenti illimitati, legittimità internazionale e, cosa più importante: tempo per riprendersi, armarsi per colpire i soldati dell’Idf e continuare a tenere alcuni degli ostaggi per ricattarci ulteriormente in futuro. Dobbiamo far sì che gli ostaggi siano rilasciati, ma senza trascurare la sicurezza dei cittadini israeliani. Devono essere rilasciati con la forza”.