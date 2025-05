Mo: Ben Gvir su Spianata Moschee per Giornata di Al-Quds, ‘pregato per vittoria a Gaza’

agenzia

Tel Aviv, 26 mag. (Adnkronos/Afp) – Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben Gvir ha visitato il complesso della moschea a Gerusalemme Est, durante le celebrazioni per la Giornata di Al-Quds (Giorno di Gerusalemme). “Sono salito sul Monte del Tempio per il ‘Giorno di Gerusalemme’ e ho pregato per la vittoria nella guerra a Gaza, per il ritorno di tutti i nostri ostaggi e per il successo del nuovo capo dello Shin Bet, il maggiore generale David Zini. Felice Giorno di Gerusalemme!” ha scritto il ministro della Sicurezza nazionale in un messaggio su Telegram, corredato di fotografie che lo ritraggono sulla Spianata delle Moschee, conosciuta dagli ebrei come Monte del Tempio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA