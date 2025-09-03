Mo: Bergamini, ‘Pd insegni ai suoi giovani convivenza civile’

agenzia

Roma, 3 set. “Dai Giovani democratici di Viterbo arriva un’iniziativa grave e inqualificabile. Il ministro degli Esteri Tajani sarà presente in città in occasione della Festa di Santa Rosa e gli juniores locali del Pd hanno deciso di ‘accoglierlo’ con un manifesto insultante e offensivo”. Lo afferma Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile del dipartimento Esteri del partito.

“Al nostro segretario va la piena solidarietà. Sconcerta come il Pd, partito che da sempre si autoattribuisce uno spiccato senso delle istituzioni, consenta che il suo ‘vivaio’ maturi nel solco dell’invettiva più becera. Ci auguriamo -conclude Bergamini- che i vertici Dem, regionali e nazionali, prendano le distanze e, se ne sono capaci, impartiscano ai loro giovani qualche lezione di convivenza civile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA