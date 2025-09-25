Mo: Biancofiore (Nm), ‘Israele apra blocco navale e tutti vedranno che domina Hamas’

agenzia

Roma, 25 set.-“Vorrei proporre al ministro Guido Crosetto, di cui abbiamo ammirato la sua statura istituzionale e la prontezza di essere intervenuto alle Camere in tempo zero, di chiedere ad Israele di aprire il blocco navale davanti a Gaza. Così tutti, non solo i naviganti della Flotilla, si renderanno conto che a Gaza c’è Hamas a dominare sul quel territorio sottomettendo la popolazione alle stragi, alla fame, alla guerra da loro stessi provocata con la tragedia del 7 ottobre. Così forse tutti rivedranno le loro convinzioni, su chi è il carnefice e chi fa marcire le merci ai valichi ”. Così in aula la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie, dopo l’informativa del ministro della Difesa Crosetto.