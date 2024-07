Mo: Blinken, ‘lavoriamo ogni singolo giorno per cessate il fuoco a Gaza’

agenzia

Tokyo, 29 lug. L’amministrazione Biden sta “lavorando ogni singolo giorno” per ottenere un cessate il fuoco a Gaza. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken in conferenza stampa congiunta a Tokio con i ministri degli Esteri di Giappone, India e Australia.

Blinken ha aggiunto che nell’incontro dei paesi Quad (Australia, Giappone, India e Stati Uniti) ha discusso una serie di priorità di sicurezza regionali e globali, tra cui la “guerra di aggressione in corso” della Russia in Ucraina “e naturalmente il conflitto in Medio Oriente, la guerra a Gaza”.

