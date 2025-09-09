Mo: Boccia, ‘atto vergognoso contro Flotilla, governo e Ue lo condannino’

agenzia

Roma, 9 set. “Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla è stata attaccata da un drone. Si trovava in acque internazionali, vicino alla Tunisia. Attaccare dei civili che stanno portando avanti una missione umanitaria e’ vergognoso, siamo di fronte ad un atto gravissimo e fuori da ogni legalità. Servono al più presto parole chiare di condanna dal governo italiano e dai governi europei”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

