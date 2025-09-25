Mo: Boccia, ‘Crosetto protegge Meloni, irresponsabilità non fare nulla contro Netanyahu’

agenzia

Roma, 25 set.-“Ciò che sta accadendo a Gaza è uno dei drammi più atroci del XXI secolo e se nelle strade, nelle piazze del Paese, nelle case, nella coscienza delle italiane e degli italiani questa vicenda è diventata centrale, non è perché è sinistra o di destra, ma perché è una delle più grandi tragedie del tempo che viviamo. E noi tutti sentiamo la responsabilità di non riuscire a fare quello che dovremmo fare. Abbiamo apprezzato il tentativo del ministro Crosetto alla Camera di dire parole chiare e purtroppo al Senato di proteggere la premier dalle sue stesse parole, ma non so se ci è riuscito. Perché Meloni sta utilizzando anche le manifestazioni per la Palestina e l’iniziativa della Flotilla per dividere il paese, per fare la vittima. La stessa forza che usa nel criminalizzare l’opposizione e chi manifesta, nel dipingersi vittima, dovrebbe metterla nel lavoro diplomatico, nel condannare Netanyahu, nel parlare con il suo amico Trump. E invece di dichiarazioni a favore di telecamere venga a confrontarsi in Parlamento”. Così il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, intervenendo nell’Aula del Senato dopo l’intervento del ministro della Difesa.

“Chiediamo al ministro della Difesa – prosegue – di prendere seriamente in considerazione la lettera che ha ricevuto ieri, insieme con la presidente del Consiglio, con il ministro Tajani e con gli ambasciatori dei paesi coinvolti dal viaggio di Flotilla. In quella lettera, inviata da un gruppo di avvocati volontari, si dice chiaramente che Global Sumud Flotilla è una missione pacifica, umanitaria e necessaria perché su quelle barche ci sono medici e infermieri. Medicine e cibo non possono più entrare a Gaza perché non è più consentito da Israele e perché non ci sono corridoi umanitari. Noi stessi, attraverso il governo, siamo costretti a paracadutare il cibo per i bambini gazawi, e questo rende evidente che non ci sono più in quel luogo condizioni umanitarie. La situazione a Gaza ha raggiunto il livello della catastrofe umanitaria, non lo ha stabilito il Pd, ma l’Onu”.