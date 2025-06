Mo: Boccia, ‘Emiliano difende popolo palestinese e condanna Netanyahu, solidarietà’

agenzia

Roma, 8 giu “Le intimidazioni che hanno colpito Michele Emiliano sono gravi e ci raccontano dell’imbarbarimento del confronto pubblico che, soprattutto sui social, sta arrivando ad un livello davvero aberrante”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“La scelta operata dall’amministrazione della regione Puglia vuole difendere il popolo palestinese e il suo diritto alla sopravvivenza e non vuole essere un attacco al popolo israeliano ma un gesto di condanna contro i crimini di Netanyahu. Noi vogliamo, e lo abbiamo detto forte ieri in piazza a Roma, l’immediato cessate il fuoco e due popoli e due Stati. Per questo arrivi a Michele la solidarietà delle senatrici e dei senatori del Pd e di tutta la comunità democratica”, aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA