Mo: Boccia, ‘Gaza brucia ma destra incendia aula con accuse infondate, allibiti’

Roma, 16 set. “Signor presidente spero lei possa credermi se le dico che sono letteralmente senza parole: il Parlamento deve spegnerli gli incendi, non alimentarli”. Lo ha detto in Aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

“Oggi il gruppo del Pd aveva chiesto di parlare del dramma di Gaza, ma il centrodestra ha voluto prendere la parola per alimentare un incendio. Gli incendi si alimentano richiamando complotti e i sospetti di complotti, nati o alimentati da una parte politica. Questo modo di fare non aiuta il Parlamento e neanche il Paese, ma alimenta una divisione strumentale e ideologica da parte di chi prova a cavalcare un odio che non c’entra nulla con il nostro Paese”.