Mo: Boccia, ‘grave Gasparri metta Mattarella e Hamas sullo stesso piano’

agenzia

Roma, 26 set. “Le dichiarazioni del senatore Gasparri sono gravi e inaccettabili. Mettere sullo stesso piano l’appello del Presidente della Repubblica, con un’organizzazione terroristica come Hamas, non è una provocazione verso il Pd ma è un atto di irresponsabilità politica che offende le istituzioni e avvelena il confronto pubblico”. Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, intervenendo alla Festa dell’unità del Pd di Corato (Bari).

“Il Partito Democratico non accetta lezioni di lealtà costituzionale da chi utilizza un appello del Capo dello Stato che ha riconosciuto il grande valore umanitario della Global Sumud Flotilla, per colpire gli avversari politici. Il Presidente Mattarella non può essere trascinato in una polemica di parte, tantomeno con paragoni inaccettabili e oltraggiosi. Noi rivendichiamo con chiarezza le ragioni del nostro sostegno alla Global Sumud Flotilla: perché l’Italia non può restare inerte di fronte al genocidio perpetrato dal governo Netanyahu a Gaza, e perché l’inattività, l’indifferenza e l’ignavia del governo Meloni hanno reso il nostro Paese marginale e silenzioso davanti a una tragedia umanitaria senza precedenti. Gasparri, con le sue parole, non solo insulta il Pd ma indebolisce il rispetto dovuto alle istituzioni repubblicane. Ed è questo il segno più evidente della deriva irresponsabile di una destra che ha smarrito il senso delle istituzioni. Chi è salito su quelle barche lo ha fatto con un senso di umanità e solidarietà che molti hanno smarrito e va solo rispettato”.