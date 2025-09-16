Mo: Boccia, ‘Italia da che parte sta? Parlamento voti su sanzioni a Israele’

agenzia

Roma, 16 set. “Gaza oggi non è solo una ferita aperta in Medio Oriente, Gaza oggi è la misura purtroppo drammaticamente inadeguata della nostra umanità, dovrei dire disumanità. Sotto quelle macerie e sotto quell’assedio del quale ora Netanyahu, un primo ministro criminale ricercato dalla Corte penale internazionale, sarà soddisfatto, non muore solo un popolo, ma un’idea di civiltà e se noi tacciamo meritiamo di essere condannati dalla storia. Noi in silenzio non restiamo”. Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

“A Gaza non ci sono più case, non ci sono più scuole, non ci sono più ospedali, ci sono bambini che imparano troppo presto il significato della parola morte. E se restiamo in silenzio diventiamo complici di questo genocidio, perché le parole hanno un valore. Noi chiediamo al governo e alla maggioranza di venire in aula e di votare su una comunicazione, il Parlamento ha il dovere esprimersi, vogliamo sapere da che parte sta l’Italia”.