Mo: Boccia, ‘parole Salvini vergogna, basta balbettii, governo condanni genocidio’

Roma, 19 set. “Quando la Cgil ha convocato questa giornata per Gaza il Pd non ci ha pensato un attimo ad esserci. Siamo qui. Siamo qui per accompagnare, sostenere e dare la solidarietà a tutti quelli che sono sulla Global Sumud Flotilla. Per quello che ci riguarda, come uomini e donne delle istituzioni, in Parlamento continueremo ad essere netti e chiari nel condannare il genocidio in corso a Gaza”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo al presidio ‘Per Gaza’ organizzato dalla Cgil davanti a Montecitorio.

“La politica, a tutti livelli, purtroppo non è riuscita a fermare questa tragedia. Ma la storia punirà i responsabili. Fa rabbrividire sentire le parole dei ministri israeliani Smotrich e Ben-Gvir. Sembra di ascoltare le parole dei gerarchi nazisti più di 80 anni fa. Il Pd non si fermerà nel chiedere al governo italiano di fermare il criminale Netanyahu”.