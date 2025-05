Mo: Boccia, ‘rinnoviamo richiesta governo in aula, dica sua posizione su Netanyahu’

agenzia

Roma, 7 mag. “L’urgenza della tragedia in corso a Gaza ci indurrebbe a chiederle di far sentire la voce del governo, che è silente, su quanto sta avvenendo. Ma le regole che impongono il deposito dei quesiti giorni prima, e la gravità della situazione chiedono una discussione approfondita che non può risolversi in un question time di pochi minuti. Per questo rinnoviamo la richiesta: il governo venga in aula a dirci quale è la posizione italiana su Gaza. Un ulteriore silenzio suonerebbe come complicità con le azioni criminali del governo israeliano”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia durante il Premier time.

