Mo: Boccia, ‘Stato Palestina? O si riconosce o no, tertium non datur’

agenzia

Roma, 24 set. “Vedremo cosa scrive Giorgia Meloni nella mozione di maggioranza, sarà una cosa che farà accapponare la pelle a chi vuole salvare vite umane. Mentre parliamo ci sono civili, persone che a Gaza stanno morendo. E domani mattina sarà ancora così. E anche dopodomani. E noi che facciamo? Una mozione nella quale giochiamo con le parole e con le condizioni? O si riconosce lo Stato di Palestina o non lo si riconosce. Tertium non datur”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, ieri sera a Porta a Porta su Rai1.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA