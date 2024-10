Mo: Boccia, ‘un anno fa la strage, Italia e Ue siano protagoniste impegno pace’

agenzia

Roma, 7 ott. “E’ passato un anno da una strage che ha sconvolto Israele e il mondo. Hamas ha ucciso più di 1000 persone e ora assistiamo ad un conflitto che sta devastando tutto il Medio Oriente e provocando migliaia di vittime anche tra il popolo palestinese e libanese”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“E’ necessario che al più presto cessi il rumore delle armi e delle bombe. L’imperativo deve essere liberare gli ostaggi, fermare l’aggressione di Gaza e in Libano, combattere i rigurgiti di antisemitismo. C’è la necessità che la diplomazia prenda in mano una situazione che è stata lasciata degenerare ma Hamas non è la Palestina e Netanyahu non è Israele. Bisogna continuare a lavorare perché si giunga alla soluzione di due popoli e due stati: è l’unica strada che può garantire un futuro di pace a israeliani e palestinesi. Ad un anno da un atroce attentato ribadiamo la richiesta di un maggiore impegno del nostro governo per la pace affinché anche l’Europa ritrovi quel protagonismo, che l’ha sempre contraddistinta, nel cercare la strada della pace”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA