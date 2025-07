Mo: Boldrini, ‘con Albanese in difesa del diritto internazionale e delle vittime’

agenzia

Roma, 29 lug. “E’ stato importante che Francesca Albanese, oggi, abbia presentato alla Camera il suo ultimo rapporto ‘Dall’economia dell’occupazione all’economia di genocidio’ sulle aziende e gli interessi economici che hanno sostenuto prima la colonizzazione della Cisgiordania e ora il genocidio a Gaza”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, a margine della conferenza stampa che si è svolta oggi alla Camera dei Deputati alla presenza di Francesca Albanese.

“L’attacco nei confronti della Relatrice speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi occupati, che ha visto l’apice nelle vergognose sanzioni imposte dagli Usa nei suoi confronti, è l’ultimo atto di una campagna di delegittimazione che punta a indebolire lei ma anche l’intero sistema multilaterale e il diritto internazionale. Dall’Onu, all’Unrwa, alla Corte penale internazionale, assistiamo alla volontà di smantellare un intero sistema e imporre la legge del più forte. A prevalere, secondo alcuni governi nazionalisti, Usa in primis, non deve più essere il diritto, ma l’uso della forza, la potenza militare ed economica”.