Mo: Boldrini, ‘governo irrilevante in Ue e G7’

Roma, 2 ott. “La difesa della sovranità territoriale deve essere un principio sempre. Se vale per l’Ucraina deve valere anche per Palestina e Libano: il doppio standard non può essere accettato, fa perdere ogni credibilità all’Italia e all’Unione europea. Il sistema di regole condivise che ci siamo dati dopo la seconda guerra mondiale si basa sul principio che un criminale si persegue, si arresta e si condanna in un tribunale. Non si va a colpirlo in un altro Paese uccidendo anche migliaia di innocenti”. Così Laura Boldrini, deputata del Partito democratico, è intervenuta stamattina nel corso dell’audizione dei ministri Tajani e Crosetto alla Camera.