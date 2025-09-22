Mo: Boldrini, ‘italiani dalla parte del popolo palestinese, Governo ipocrita e complice’

agenzia

Roma, 22 set. “Centinaia di migliaia di persone stanno manifestando in 75 città di tutta Italia per dire basta al genocidio e per pretendere che il Governo prenda una posizione chiara e netta contro le politiche di sterminio di Netanyahu. Mentre anche i paesi del G7 stanno cominciando a riconoscere lo Stato di Palestina, Meloni e Tajani si trincerano dietro un insensato ‘non è il momento’, allo scopo di compiacere Benjamin Netanyahu e Donald Trump. E sappiamo bene quale sia la posizione reale del ministro Tajani: ce l’ha mostrata ‘Piazza pulita’ giovedì scorso. Per lui la Palestina non esiste e quindi l’Italia non la riconoscerà. Un’ipocrisia che alimenta la complicità del Governo con il genocidio”. Lo afferma Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.