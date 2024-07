Mo: Boldrini (Pd), ‘Meloni dica a Herzog di cessare massacro a Gaza’

agenzia

Roma, 25 lug. “Meloni dica a Herzog di cessare il massacro a Gaza”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, in vista della visita del Presidente israeliano a Roma. “Tra poche ore la presidente Meloni accoglierà a Palazzo Chigi il presidente israeliano Isaac Herzog, a poche ore dall’arrivo di Netanyahu negli Usa – scrive Boldrini in una nota -. Ad accogliere il premier, a Washington, una grande protesta: l’occupazione pacifica del Campidoglio da parte della comunità ebraica statunitense che chiede la fine della vendita di armi a Israele, le annunciate assenze eccellenti in Parlamento da Kamala Harris a Nancy Pelosi insieme a circa 100 parlamentari democratici, decine di migliaia di persone all’esterno che manifestavano contro la sua presenza. Manifestanti contro cui il premier israeliano ha usato parole offensive definendoli ‘stupidi’, ‘utili idioti dell’Iran’, e invitandole a ‘vergognarsi'”.