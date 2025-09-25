Mo: Boldrini, ‘unica irresponsabile è Meloni, non una parola contro Netanyahu’

agenzia

Roma, 25 set.-“L’unica irresponsabile, qui, è Giorgia Meloni che attacca parlamentari che sono a bordo della Gobal Sumud Flotilla pretendendo di spiegare loro come devono fare il loro lavoro. E’ del tutto surreale che la presidente del Consiglio consideri una missione composta da delegazioni di 44 paesi del mondo come un modo per colpire il suo governo. Siamo al limite della mitomania e ad un’escalation del suo ormai mitologico vittimismo: tutto il mondo compie azioni contro di lei!”. Così Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, a margine dell’informativa del ministro Crosetto.

“Spiace deludere la premier ma i parlamentari italiani con le colleghe e i colleghi internazionali, avvocati e avvocate, giornalisti, attivisti, medici, semplici cittadini e perfino una nave di veterani statunitensi, hanno deciso di partecipare alla Flotilla – sottolinea – per ben altri motivi: portare aiuti vitali, rompere l’assedio illegale di Israele sulla Striscia e difendere il diritto internazionale che Israele viola quotidianamente. Quello che dovrebbero fare i governi e che non stanno facendo, tranne rare eccezioni che non includono l’Italia. Abbiamo sentito, oggi in aula, il ministro Crosetto dirci che non era necessario correre dei rischi per consegnare pochi aiuti a Gaza, che il governo lo fa già. Lo fa già? Ma le quantità di aiuti inviati dall’Italia sono talmente irrisorie per un paese del G7, visti gli immani bisogni della popolazione palestinese, che sarebbe più dignitoso non menzionarli affatto”.