Mo: Bonaccini (Pd), ‘video Trump atroce, cosa ne pensa Meloni?’

Roma, 26 feb “Il video pubblicato dal presidente Trump su Gaza che diventa parco divertimenti, laddove decine di migliaia di civili, tra cui tantissimi bambini, sono morti e tantissimi altri vivono tra macerie e disperazione è una provocazione inaccettabile e atroce”. Lo dice Stefano Bonaccini, eurodeputato e presidente del Pd.

“Il popolo palestinese ha il diritto a vivere in pace e in sicurezza, così come in pace e in sicurezza devono poter vivere gli israeliani. Un’altra minaccia che non fa che allontanare la soluzione di “due popoli, due Stati”. L’Europa non può girarsi dall’altra parte. Sarebbe necessario sapere cosa ne pensano il governo italiano e la presidente a Meloni”, conclude Bonaccini.

