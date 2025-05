Mo: Bonafoni, ‘governo italiano scelga da che parte stare’

agenzia

Roma, 5 mag. “Le immagini che arrivano da Gaza e la minaccia di un attacco a Rafah, dove si trovano oltre un milione di sfollati, impongono parole chiare e scelte coraggiose. Netanyahu sta portando avanti un disegno di annientamento e deportazione che viola apertamente il diritto internazionale. Non è più tempo di ambiguità: è il momento di scegliere da che parte stare”. Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.