Mo: Bonelli a Meloni, ‘da padre inorridito da sua ipocrisia, no coraggio condannare Netanyahu’

agenzia

Roma, 14 mag. “Lei prima ha detto che parlava da madre, adesso io le dico che parlo da padre: io sono inorridito, indignato dalla sua ipocrisia. Non ha avuto il coraggio di condannare i fatti criminali che stanno accadendo” a Gaza. “Ma lei da madre come si sente a vedere uccisi 18.000 bambini?”. Così Angelo Bonelli di Avs nella replica all’interrogazione a Giorgia Meloni al premier time alla Camera.

“Non ha il coraggio di condannare Netanyahu e i ministri del governo Netanyahu che dicono che bisogna bombardare i depositi alimentari”. E questa “lo trovo francamente un’ipocrisia, che di fronte al popolo italiano, e sono sicuro di interpretare il sentimento maggioritario del popolo italiano, che di fronte all’orrore che stiamo vedendo, lei non è in grado di esprimere una parola di condanna, di dire sanzioni a chi uccide bambini, a chi uccide un popolo inerme, sanzioni, le stesse sanzioni che avete deciso per la Russia”.