Mo: Bonelli, ‘criminale fare affari su sangue palestinesi, governo tuteli Sumud Flotilla’

Roma, 1 set. “Trump e Netanyahu vogliono costruire resort e fare affari sul sangue del popolo palestinese. Un progetto osceno che trasforma il dolore, la distruzione e la morte in opportunità di business per miliardari e speculatori internazionali. L’idea di Donald Trump, sostenuta da Benjamin Netanyahu e dai suoi alleati, di trasformare Gaza in una “Dubai del Mediterraneo” costruita sulle macerie di due anni di bombardamenti, è qualcosa di criminale”. Così Angelo Bonelli, deputato Avs.

“Non si tratta di un piano di pace né di ricostruzione, ma di una vera e propria operazione di espulsione di massa. Si parla di “hub tecnologico” e “mega progetti turistici” mentre due milioni di persone vengono ridotte a ostacolo da rimuovere, da ricollocare altrove con l’umiliazione di un assegno da 5.000 dollari in cambio della propria terra, della propria casa, della propria identità. È la continuazione, con altri mezzi, del genocidio: cancellare la Palestina, negare il diritto all’esistenza di un intero popolo e sostituirlo con un parco giochi per le élite economiche mondiali”.