Mo: Bonelli, ‘da Tajani pura ipocrisia, richiamare ambasciatore in Israele e sospendere accordi”

Roma, 12 ago. “Esempio di scuola di ciò che è l’ipocrisia in politica. Israele bombarda ogni giorno strutture civili, sanitarie e scolastiche. Il ministro Tajani, che fa? Invita Israele alla moderazione e a non attaccare i civili. Ma Tajani non prova alcun imbarazzo nel fare dichiarazioni così intrise di ipocrisia?” Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che prosegue: “Dal 7 ottobre, quasi 40 mila civili, per lo più donne e bambini, sono stati assassinati. Israele bombarda chi cerca cibo dai convogli umanitari, scuole e ospedali. Sono atti criminali contro l’umanità, di cui il responsabile è Netanyahu. Di fronte a questo massacro di vite umane, il ministro Tajani invita Israele alla moderazione, proponendo due Stati e due popoli: pura ipocrisia di cui dovrebbe vergognarsi”.