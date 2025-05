Mo: Bonelli-Fratoianni, ‘attacco israeliano a Freedom Flotilla crimine, Meloni non taccia’

agenzia

Roma, 2 mag. “Un attacco israeliano tramite droni alla nave Freedom Flotilla, avvenuto in acque internazionali, è gravissimo. Freedom Flotilla è una Ong riconosciuta e impegnata da anni in diverse missioni umanitarie, fra cui quella di portare aiuti umanitari a Gaza”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

“Sparare a una nave umanitaria che porta aiuti alimentari è un atto di pirateria e un crimine terribile, – proseguono i leader di Avs – che racconta una volta di più di come Netanyahu stia utilizzando la fame come strumento di guerra contro la popolazione di Gaza. Ricordiamo infatti che Israele impedisce l’ingresso degli aiuti umanitari, a partire dal cibo, a Gaza da oltre 60 giorni”.