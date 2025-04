Mo: Bonelli-Fratoianni, ‘delegazione Avs ha incontrato familiari ostaggi israeliani’

agenzia

Roma, 30 apr. “Oggi insieme alla delegazione di parlamentari di Avs abbiamo incontrato alcuni familiari degli ostaggi all’Hostage Forum di Tel Aviv. Il papà di Nimrod Cohen e la mamma di Matan Zangauker. Abbiamo ascoltato le loro storie, il loro dolore, e la loro rabbia. Ci hanno detto che senza la fine della guerra non riporteranno a casa i loro cari e che chi, a cominciare dal loro Governo, continua sulla via delle armi si rende responsabile di questa situazione”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.