Mo: Bonelli-Fratoianni, ‘domani a piazza per la pace a Roma’

Roma, 25 ott. “Il nuovo ordine mondiale si sta costruendo sulla base della supremazia militare: i conflitti hanno preso il posto del dialogo e dell’iniziativa diplomatica, sono aumentate in modo scandaloso le spese per nuovi armamenti a scapito degli investimenti per l’istruzione, per la salute delle persone e per la difesa del Pianeta dall’inquinamento e dalla crisi climatica. Il dramma continuo che vivono i civili a Gaza o in Ucraina o in Libano in questi tempi terribili ci dice che siamo ben oltre ogni dignitoso livello di guardia. È per questo che la mobilitazione di centinaia di associazioni del nostro Paese per domani sabato 26 ottobre va nella giusta direzione: fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora. Per questo anche Avs sarà nelle piazze di Torino, Cagliari, Firenze, Palermo, Bari e Milano. Per questo noi saremo al corteo di Roma da Porta San Paolo dalle ore 14.30”. Così i deputati di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

