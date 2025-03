Mo: Bonelli, ‘Gaza massacrata, Netanyahu criminale di guerra’

agenzia

Roma, 3 mar. “La scelta di affamare e privare dell’acqua una popolazione, come sta facendo il governo Netanyahu con i palestinesi a Gaza, è un crimine contro l’umanità. Questo si aggiunge ai numerosi crimini di cui il primo ministro israeliano si è macchiato, costati la vita a quasi 70.000 civili. Non è più possibile tollerare questa violenza: i criminali di guerra come Netanyahu vanno arrestati, non accolti come capi di Stato. Il governo Meloni deve sostenere Unrwa e i progetti Onu e non assecondare le follie criminali di Netanyahu e lavorare per garantire l’entrata di aiuti a Gaza”. Così in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

