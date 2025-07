Mo: Bonelli, ‘governo complice di Netanyahu, si riconosca subito stato di Palestina’

agenzia

Roma, 25 lug. “È una buona notizia il riconoscimento da parte della Francia dello Stato di Palestina; è una brutta notizia che il governo italiano non faccia lo stesso. Da maggio a oggi, mille persone sono state uccise dall’esercito israeliano perché chiedevano cibo e acqua. Il governo Meloni non vuole nemmeno revocare l’accordo di cooperazione militare tra Italia e Israele. Questa è complicità”. Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ai microfoni dei cronisti a margine del convegno “La piena e buona occupazione” in corso a Palazzo San Macuto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA