Mo: Bonelli, ‘grave attacco a Flotilla, silenzio Meloni inaccettabile’

Roma, 9 set. “Quello che è accaduto alla nave della Global Sumud Flotilla la notte scorsa, non è affatto un incidente, come sostengono le autorità tunisine. È un attacco, anche di natura militare, di una gravità estrema. Un atto di intimidazione contro chi vuole portare aiuti umanitari e rompere l’assedio, compiuto da chi invece vuole impedirlo”. Così Angelo Bonelli, parlando con i giornalisti a margine della manifestazione ‘Per non dimenticare: leggiamo i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza’ organizzata dall’Ordine dei giornalisti e da diverse associazioni in piazza Santi Apostoli a Roma.