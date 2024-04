Mo: Bonelli in aula mostra a Meloni foto Gaza, ‘i bambini muoiono, lei non era Giorgia mamma?’

agenzia

Roma, 20 mar “Questo è proporzionato? Ci sono bambini che muoiono, lei non era la Giorgia cristiana e mamma? Ci sono bambini operati senza anestesia”. Angelo Bonelli, nel suo intervento in aula alla Camera sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, ha mostrato alla premier le foto con il paragone tra ‘prima’ e ‘dopo’ l’intervento israeliano a Gaza.

“Noi siamo andati al valico di Rafah, non possono essere recapitati farmaci per l’anestesia, gli ospedali vengono rasi al suolo -ha detto Bonelli rivolgendosi alla Meloni-. Lei è presidente del Consiglio, non io, sa cosa manca? Manca che c’è uno Stato, Israele, legalmente riconosciuto e un altro che vi rifiutate di riconoscere. Perchè non fate come gli altri Paesi europei, perché avete questa paura?”.

