Mo: Bonelli, ‘logica delle armi porta alla guerra globale’

Roma, 2 ott. “Il governo Meloni fa appelli al cessate il fuoco. Il problema è che dalle parole non si è passati ai fatti: l’atteggiamento silente del governo davanti alla morte di 41mila persone, tra cui donne e bambini, è inaccettabile. Solo appelli generici al governo israeliano e a Netanyahu senza mai un riferimento alla reazione spropositata verso i civili che non hanno responsabilità sulle azioni di Hamas. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: davanti a questa strage serve un atto forte del governo. Siamo sempre più convinti che davanti alle decine di migliaia di morti a Gaza e agli oltre un milione di sfollati in Libano, sia necessario fermare il rifornimento di armamenti. E’ la logica delle armi che sta portando alla guerra globale”. Ad affermarlo è il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.