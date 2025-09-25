Mo: Bonelli, ‘mediazione? Meloni vuol farla saltare, cerca solo scontro politico’**

agenzia

Roma, 25 set. “Io penso che nel governo c’è qualcuno che vuole far saltare la mediazione. Questo qualcuno si chiama Giorgia Meloni che ieri da New York ha parlato di una possibile mediazione. Da che mondo è mondo, signor ministro, quando c’è una mediazione in corso – specialmente da un presidente del consiglio, che non è uno qualunque che passa di là – forse il riserbo, la discrezione sarebbe stata auspicabile. Ecco questo non è avvenuto perché penso che Giorgia Menoni in questo momento non voglia alcuna mediazione. Voglia cercare uno scontro politico. Come ha cercato uno scontro politico all’Onu contro le opposizioni, definendo irresponsabile la Flotilla. Chiedo cortesemente alla Presidente Meloni chi è irresponsabile…”. Lo dice Angelo Bonelli alla Camera per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto.

