Mo: Bonelli, ‘Meloni genuflessa a Trump’

Roma, 27 giu. “Giorgia Meloni, al Consiglio europeo, ha detto sì ai diktat di Trump e al riarmo, sacrificando sanità, scuola, previdenza, trasporti e ambiente. Ha approvato il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma continua a dire no a qualsiasi sanzione contro Israele, che a Gaza sta affamando e massacrando donne e bambini con le bombe. È il doppio standard ipocrita e complice della destra”. Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Ogni giorno a Gaza vengono uccisi civili disarmati, donne, ragazzi e bambini, mentre cercano cibo in fila nei punti di distribuzione umanitaria. Questa è barbarie, non autodifesa. E il governo italiano, che rifiuta di condannare questi crimini e continua a sostenere accordi di cooperazione con Israele, si rende complice di crimini contro l’umanità. Queste sono politiche servili verso i potenti del mondo, a partire da Trump, e non hanno nulla a che vedere con l’interesse del popolo italiano. Con la sua scelta sul riarmo, Meloni sta demolendo il welfare. Il nostro Paese sarà più povero: per pagare le armi americane dovremo tagliare la spesa pubblica o aumentare le tasse – o entrambe le cose”.