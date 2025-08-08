Mo: Bonelli, ‘pulizia etnica a Gaza, Meloni denunci Netanyahu a Cpi’

agenzia

Roma, 8 ago. “La decisione di Netanyahu di occupare militarmente Gaza City, evacuando forzatamente un milione di persone, rappresenta un crimine contro l’umanità annunciato e un piano di pulizia etnica”. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

“Di fronte a questo scempio, Giorgia Meloni e il suo governo continuando a cooperare militarmente confermando la loro complicità con Netanyahu, un criminale di guerra che sta conducendo un’operazione di annientamento contro la popolazione civile palestinese. Il non volere revocare l’accordo di cooperazione militare e rifiutarsi di sanzionare economicamente chi uccide bambini e un’intera popolazione rende complice il governo Meloni di fronte ad un’azione militare che causerà altre migliaia di morti innocenti, la distruzione di una città e la condanna di intere generazioni alla fame e alla disperazione”.