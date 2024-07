Mo: Borghi (Iv), ‘rischio guerra aperta con Hezbollah’

agenzia

Roma, 28 lug “Agosto rischia di essere il mese in cui la polveriera del Medio Oriente si infiamma ulteriormente, aggrovigliando le crisi. Il razzo lanciato ieri dal Libano verso la cittadina druso-israeliana di Majdal Shams rischia di far precipitare il conflitto con gli Hezbollah in una guerra ‘aperta e totale’. Il bilancio dell’attacco è di almeno 12 morti, soprattutto bambini e ragazzi, e di oltre 30 feriti, almeno 6 in gravissime condizioni. Inevitabile mettere in conto la reazione israeliana, e quindi un ulteriore salto di fase”. Lo afferma il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva.