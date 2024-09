agenzia

Gaza, 10 set. Il responsabile della politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha dichiarato di aver incontrato i ministri degli Esteri di Bahrein, Iraq, Kuwait e Turchia per discutere della guerra di Gaza e di altre crisi regionali. “Il dialogo e la cooperazione sono gli unici modi per evitare un’ulteriore escalation”, ha affermato Borrell in un post su X.

