Mo: bozza risoluzione maggioranza, condanna per attacchi Israele a Unifil

agenzia

Roma, 14 ott. Il Parlamento impegna il governo a “valorizzare il fondamentale ruolo di stabilizzazione della missione delle Nazioni Unite Unifil nel Libano Meridionale, condannando la palese violazione della Risoluzione 1701 con i recenti attacchi ad Unifil da parte dell’esercito israeliano e ribadendo l’aspettativa che tutte le parti si astengano da ogni iniziativa che possa metterne in pericolo la sicurezza nel pieno rispetto del diritto internazionale”. E’ quanto si legge nella bozza della risoluzione di maggioranza alla vigilia delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera, in vista del prossimo Consiglio europeo di Bruxelles.