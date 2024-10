Mo: bozza risoluzione maggioranza, condannare con forza attacco Iran a Israele

agenzia

Roma, 14 ott. Il Parlamento impegna il governo a “condannare con forza l’attacco iraniano dello scorso 1° ottobre contro Israele; a proseguire nell’impegno diplomatico per una soluzione alla crisi di Gaza con l’obiettivo di giungere ad un cessate il fuoco immediato, al rilascio di tutti gli ostaggi e ad un intervento umanitario su larga scala in linea con la Risoluzione 2735”. E’ quanto si legge nella bozza della risoluzione di maggioranza alla vigilia delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera, in vista dell prossimo Consiglio europeo di Bruxelles. I gruppi del centrodestra sollecitano il governo a “proseguire l’azione per creare le condizioni che possano condurre ad una soluzione basata sul principio dei ‘due Stati’ sovrani che possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza”.

